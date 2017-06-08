Значимые события на Западе окажут ограниченное влияние на ход торгов в России - ВТБ 24

"Сегодня насыщенный день для западных игроков, - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников рынка акценты или актуализировать какие-либо риски, не получившие должной оценки. Риски могут быть связаны как с более ранней сменой вектора монетарной политики ЕЦБ, так и с не столь убедительной победой консерваторов на выборах, что усложнит переговорный процесс по Brexit. Кроме того, за океаном не обнулён риск дальнейшего развития скандала в отношении Д.Трампа в связи с отставкой экс-главы ФБР. Иностранные участники будут ждать соответствующих новостей. Такое поведение, вероятно, проявится в пониженной торговой активности в первой половине европейской торговой сессии".

Применительно к перспективам отечественного рынка акций большее влияние на рынок оказывает динамика цен на сырьё, уверен эксперт банка. Вчерашние данные по запасам нефти в США (первое недельное увеличение показателя с марта) спровоцировали 4-5%-ное падение котировок нефтяных фьючерсов, что не преминуло отразиться на такой «нефтяной истории», как российский фондовый рынок. Дневной рост фондовых индексов был полностью ликвидирован. Обращает на себя поведение акций Роснефти на фоне произошедшего снижения интереса к «нефтянке» в целом. Бумага выглядела очень уверенно - закрыла день ростом на 1.8%. При прохождении диапазона 310-315 руб. можно будет рассчитывать на усиление активности «быков» в акциях. В своём секторе бумаги Роснефти выглядят в настоящий момент более привлекательно, чем бумаги конкурентов.