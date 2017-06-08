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08 июня 2017 года 12:58
Значимые события на Западе окажут ограниченное влияние на ход торгов в России - ВТБ 24
"Сегодня насыщенный день для западных игроков, - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников рынка акценты или актуализировать какие-либо риски, не получившие должной оценки. Риски могут быть связаны как с более ранней сменой вектора монетарной политики ЕЦБ, так и с не столь убедительной победой консерваторов на выборах, что усложнит переговорный процесс по Brexit. Кроме того, за океаном не обнулён риск дальнейшего развития скандала в отношении Д.Трампа в связи с отставкой экс-главы ФБР. Иностранные участники будут ждать соответствующих новостей. Такое поведение, вероятно, проявится в пониженной торговой активности в первой половине европейской торговой сессии". Применительно к перспективам отечественного рынка акций большее влияние на рынок оказывает динамика цен на сырьё, уверен эксперт банка. Вчерашние данные по запасам нефти в США (первое недельное увеличение показателя с марта) спровоцировали 4-5%-ное падение котировок нефтяных фьючерсов, что не преминуло отразиться на такой «нефтяной истории», как российский фондовый рынок. Дневной рост фондовых индексов был полностью ликвидирован. Обращает на себя поведение акций Роснефти на фоне произошедшего снижения интереса к «нефтянке» в целом. Бумага выглядела очень уверенно - закрыла день ростом на 1.8%. При прохождении диапазона 310-315 руб. можно будет рассчитывать на усиление активности «быков» в акциях. В своём секторе бумаги Роснефти выглядят в настоящий момент более привлекательно, чем бумаги конкурентов.
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08 июня 2017 года 15:59
"Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро - $48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени... читать дальше
.08 июня 2017 года 11:25
Негатив от отчета EIA быстро развеется, и мы увидим рост нефтяных цен к отметке в 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли минимальных значений за последний месяц после того, как в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов сырой нефти и бензинового топлива, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:35
По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:35
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:43
Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets
"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет... читать дальше
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