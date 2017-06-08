За отметку 57 рублей доллару еще нужно побороться - Global FX

"Сегодня мировые торговые площадки показывают нерешительный настрой. Накануне американские индексы немного подросли после того, как стало известно, что в речи Коми, которая была обнародована раньше, чем планировалось, не содержалось никакой новой или сенсационной информации. В Азии "бенчмарки" консолидировались в разнонаправленном режиме, а европейские фьючерсы перед официальным открытием были в небольшом "плюсе", рассчитывая на более оптимистичную риторику ЕЦБ в ходе сегодняшнего заседания. На этом фоне российские индексы, оптимизм которых накануне подорвал обвал котировок нефти, решили возобновить "поход на север". Нефть сорта Brent вчера в моменте пыталась протестировать отметку $48, обновив месячные минимумы. После агрессивных продаж актив торгуется в районе $48,50, не решаясь на более активную коррекцию, что ограничивает потенциал роста отечественных индексов. Рубль стартовал с умеренного укрепления после вчерашней просадки, так что за отметку 57 рублей доллару еще нужно побороться. Немалое внимание рынка привлечет сегодняшнее заседание ЕЦБ, в преддверии которого по рынку прокатилась волна противоречивых слухов, спровоцировав повышенную волатильность в паре евро/доллар. Участники рынка гадают, что будет с прогнозами по росту ВВП и инфляции, ведь оценки регулятора зададут дальнейший тон единой валюте по всему спектру рынка. Также присутствуют ожидания, что ЦБ уберет из своего сопроводительного заявления фразу о готовности расширить меры стимулирования в случае необходимости. Если так, это поддержит евро, в том числе в паре с рублем. В этом случае котировки, которые с утра тестируют уровень 64 рубля, уверенно закрепятся выше этой области", – комментирует ситуацию главный аналитик Global FX Сергей Мельников.