Рубль сдержанно реагирует на падение нефтяных цен - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились умеренным ослаблением рубля вслед за снижением нефтяных котировок, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Данные по запасам в США оказались разочаровывающими для нефтяного рынка. Курс доллара составил на закрытие биржи 57.08 руб. (56 коп.), курс евро – 64.34 руб. (+56 коп.). На международном валютном рынке доллар пытался укрепиться, но к концу дня вернулся на уровни закрытия вторника. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 15 бп до $1.1260. Нефтяные цены продолжают определять настроения на локальном валютном рынке. Данные о неожиданном росте запасов нефти и бензина в США лишают рынок «черного золота» драйверов для роста наряду с разочарованием, которое пришло

на рынок после пролонгации соглашения ОПЕК+. Несмотря на существенное (более 4%) снижение нефтяных котировок, рубля выглядел вчера довольно комфортно, потеряв около 1% к доллару и евро. Характерно, что доходности среднесрочных ОФЗ, которые, вероятно, являются наиболее привлекательными активами для керии-трейдеров, вчера также терял в цене сильнее, чем бумаги из другого диапазона. В ближайшие дни нефтяной рынок лишен драйверов для роста, кроме как спекулятивного отскока вверх. А это значит, что и рубля шансов подрасти в таких условиях немного".