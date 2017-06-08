Citi поднял рейтинг GDR ТМК до "покупать", GDR ММК - до "держать"

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Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,02 до $7,39 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

Как сообщается в обзоре, также была повышена рекомендация для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "продавать" до "держать", однако прогнозная стоимость этих бумаг осталась без изменения и составляет $7,5 за штуку.

"Мы повысили наши краткосрочный и долгосрочный прогноз относительно объемов производства ТМК в США и понизили премию за риск акционерного капитала для этой компании. В результате прогнозная стоимость GDR ТМК увеличилась на 23%. Потенциал роста рыночной стоимости GDR ТМК с текущего до нового прогнозного уровня составляет более 30%, поэтому мы повысили рекомендацию для этих бумаг до "покупать", - говорится в обзоре.

Рекомендация для GDR ММК была повышена в связи с падением их рыночной стоимости.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена ТМК - 7,39 (текущая цена - 5,63), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 7,50 (текущая цена - 6,74), рекомендация - держать.