Спрос на ОФЗ может повысить чувствительность к негативной динамике сырьевых рынков- Росбанк

"В среду кривая доходности ОФЗ на низких оборотах опустилась вниз в среднем на 2 бп, однако интерес к 3-летним и 10-летним бумагам был более выражен (доходности -5 бп /-7 бп). Одновременно с этим интерес вернулся на первичный рынок ОФЗ. Весь предложенный объем бумаг (35 млрд руб.) был размещен в полном объеме, а спрос на каждом из аукционов превысил предложение более чем в 2 раза. Аукцион 26222 (7лет) прошел с минимальной премией в 4 бп с доходностью по цене отсечения 7.87% вопреки низкой ликвидности выпуска на вторичном рынке. На аукционе 26221 (16-лет) размещение состоялось на уровне вторичного рынка с доходностью по цене отсечения 8.00%. Не исключаем, что интерес к аукционам был вызван предстоящим заседанием ЦБ и укреплением консенсуса относительно снижения ставки на 50 бп (SGe: -50бп). Даже неприятный сюрприз в еженедельных данных по инфляции (см. Макро) не оставляют места для сомнений в готовности Банка России к дальнейшей нормализации процентной политики. Тем не менее, спрос на ОФЗ может повысить чувствительность к негативной динамике сырьевых рынков", - комментируют ситуацию на долговом рынке эксперты Росбанка.