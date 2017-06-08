Citi поднял рейтинг GDR ТМК до "покупать", GDR ММК - до "держать"

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,02 до $7,39 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

Как сообщается в обзоре, также была повышена рекомендация для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с "продавать" до "держать", однако прогнозная стоимость этих бумаг осталась без изменения и составляет $7,5 за штуку.