Негатив от отчета EIA быстро развеется, и мы увидим рост нефтяных цен к отметке в 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов достигли минимальных значений за последний месяц после того, как в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов сырой нефти и бензинового топлива, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 8 июня в 10:25 по московскому времени торговались на уровне 48,46 доллара за баррель, минимальное значение с 9 мая. Американский эталон WTI находился в районе 46,10.

Агентство энергетической информации США (EIA) по итогам прошлой недели зафиксировало рост коммерческих запасов в подземных хранилищах на 3,3 миллиона баррелей. Одновременно запасы бензинового топлива также выросли на 3,3 миллиона. Добыча сократилась на 24 тысячи баррелей в сутки.

Неожиданно существенный рост запасов сырья и бензина в самый разгар сезона отпусков, безусловно, смутил участников рынка нефти. Ожидается, что этим летом потребление бензина в крупнейшей экономике мира станет рекордным, и это уже было заложено в цены. Соответственно, такой слабый отчет вынуждает многих пересматривать свои позиции.

"Однако динамика запасов сама по себе достаточно шумный показатель, - указывает В. Полховский. - Делать далеко идущие выводы по итогам одной недели будет очень преждевременно. При этом в отчете были и позитивные моменты. Добыча в США сократилась на 24 тысячи баррелей в сутки до 9,3 миллиона. Это самое значительное снижение с 27 января, что может сигналить о том, что рост добычи со стороны сланцевых компаний постепенно начинает выдыхаться. Цены на контракты Brent сейчас находятся на самых минимальных уровнях за месяц и почти на тех уровнях, на которых были до решения ОПЕК+ заморозить добычу. Учитывая, что это соглашение продлено до конца первого квартала 2018 года, Brent выглядит очень дешево. Полагаем, что негатив от отчета EIA может быстро развеяться, и мы увидим рост цен к отметке в 50 долларов за баррель".