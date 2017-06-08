Ожидаем консолидацию фондовых индексов вблизи минимумов и очередную попытку роста в пределах 0.5% - Алор Брокер

Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0,8% до 48,45$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 +0.05% до отметки 2433п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно позитивный, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Котировки нефти после неожиданного увеличения запасов на 3,3 млн баррелей, потеряли вчера около 4 %. Инвесторы продолжают отслеживать дипломатический кризис между Катаром и Саудовской Аравией, которая возглавляет ОПЕК. Катар производит 620 тыс. баррелей нефти в сутки, что является одним из наименьших показателей среди стран ОПЕК. Однако напряженность в отношениях с картелем может привести к нарушению условий соглашения относительно снижения добычи с целью повышения нефтяных цен.

"Доллар на глобальных рынках не смог вчера продемонстрировать рост, консолидация на уровне 96,5 п продолжается, мы ожидаем повышение волатильности по валютным парам в связи с заседанием ЕЦБ, которое состоится в 14:45 мск., - отечает А. Антонов. - Сегодня не стоит ожидать изменения процентных ставок и размера «стимуляции», но комментарии регулятора по дальнейшим действиям и планам могут оказать влияние на динамику евро. Российский рубль, на фоне снижения нефти, подошел к первой цели 57, закрепление выше которой открывает дорогу в зону 58-59. Рекомендуем рассматривать покупки по инструменту. Отечественные индексы не смогли реализовать рост, первые часы торгов динамика вселяла оптимизм, но обвал нефти не оставил шансов покупателям. Сегодня мы ожидаем консолидацию индексов вблизи минимумов и очередную попытку роста в пределах 0.5%".