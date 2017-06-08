Валютный курс вернется к уровню 58-59 рублей за доллар в ближайший месяц - Росбанк

"Рубль (57.04, +0.95%) оказался в числе аутсайдеров в среду после резкого обвала сырьевых котировок. Баррель Brent одномоментно потерял в цене $1.5 (до $48.4/барр) после публикации данных Департамента Энергетики США по запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов – все три категории заметно выросли в противовес ожиданиям. После коррекции в первые дни июня динамика пары USDRUB не выглядит аномальной – национальная валюта потеряла в пределах 1.0%, что соответствует динамике турецкой лиры и некоторых конкурентов среди развивающихся рынков. Тем не менее, интерес к рублю может продолжить снижение по мере насыщения рублевым риском (и переключением внимания на Бразилию и Мексику) и разрешения интриги с предстоящим заседанием ЦБ. По нашему мнению, эти факторы могут стать триггером для возврата курса к 58-59 рублей за доллар в ближайший месяц и выше 60 рублей в ближайшие три месяца, что соответствует нашей рекомендации покупать доллар", - отмечают аналитики Росбанка.