Рубль попытается стабилизироваться - Банк "Глобэкс"

"Сегодня российский рубль попытается стабилизироваться после вчерашнего ослабления на 0,8% - до 57 рублей за доллар. Причиной для этого послужило падение цены нефти на 3,3% - до $48,2 за бочку, которое было вызвано увеличением запасов сырой нефти и дистиллятов в США на 3,3 и 4,4 млн барр. соответственно, в то время как рынок ожидал снижения запасов. На азиатской сессии цена "черного золота" не демонстрирует отскока, посмотрим динамику на европейской сессии. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, от которого не последует изменений в ДКП. Сейчас основная тема для европейского регулятора - это ситуация с испанскими банками и опасения инвесторов за некоторые итальянские банки", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.