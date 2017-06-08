Первичный импульс к повышению на старте фондовой сессии может довольно быстро исчерпаться - Промсвязьбанк

"Открытие сессии фондового рынка может пройти вблизи отметки 1870 пунктов ММВБ, но, учитывая слабое закрытие накануне, первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться. Сегодня "Алроса" сообщит о результатах продаж в мае, а "Татнефть" может опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал. "ТМК" и "Магнит" проведут ГОСА", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.