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Главная / Аналитикам / Аналитика / Первичный импульс к повышению на старте фондовой сессии может довольно быстро исчерпаться - Промсвязьбанк
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08 июня 2017 года 09:55
Первичный импульс к повышению на старте фондовой сессии может довольно быстро исчерпаться - Промсвязьбанк
"Открытие сессии фондового рынка может пройти вблизи отметки 1870 пунктов ММВБ, но, учитывая слабое закрытие накануне, первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться. Сегодня "Алроса" сообщит о результатах продаж в мае, а "Татнефть" может опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал. "ТМК" и "Магнит" проведут ГОСА", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.
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08 июня 2017 года 11:25
Негатив от отчета EIA быстро развеется, и мы увидим рост нефтяных цен к отметке в 50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов достигли минимальных значений за последний месяц после того, как в США по итогам предыдущей недели был зафиксирован существенный рост запасов сырой нефти и бензинового топлива, констатирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex,... читать дальше
.08 июня 2017 года 10:35
По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк
"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн... читать дальше
.08 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили сессию в среду умеренным ростом. Большинство фондовых рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются в четверг. читать дальше
.07 июня 2017 года 18:05
Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк
"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину... читать дальше
.07 июня 2017 года 17:35
На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из... читать дальше
.07 июня 2017 года 13:06
"Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако зафиксированный рост запасов бензина беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост. В целом полагаю, что контракты... читать дальше
.07 июня 2017 года 11:40
До заседания ЕЦБ в четверг евро-доллар будет "стоять" примерно на том же месте - между 1,12 и 1,13 - ВТБ 24
"Что касается евро-доллара, то на этой неделе доллар выглядит уязвимым. Размещений Казначейства США на этой неделе нет, а нетто-результат по итогам размещения "биллей" этой недели показывает погашение в 993 млн долларов. Чистое погашение получилось из-за того, что на этой неделе во вторник... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:43
Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets
"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:23
"Нефти вчера удалось подняться даже чуть выше 50 долларов/баррель, тем не менее, пока об устойчивом росте речи не идет. Статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., но при этом выросли запасы бензина на 4,1 млн барр. и запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр. На этом... читать дальше
.07 июня 2017 года 09:40
Фондовые индексы США снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть стабильны в среду после существенного скачка по итогам предыдущей сессии. читать дальше
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