Несмотря на утренний позитив, продажи в российских акциях будут преобладать - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. На рынке энергоносителей наметилось восстановление, в результате чего нефть марки Brent поднялась в район $48,4 за баррель. Также покупки может поддержать ситуация в США, где по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили порядка 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы поднимаются на 0,1%. При этом ситуация на азиатских площадках, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,4% и 0,04% соответственно, вряд ли окажет сильное влияние на настроение инвесторов. Стоит отметить, что рост в Штатах и восстановление цен на рынке энергоносителей может быть проигнорировано нашим рынком, а игроки продолжат отыгрывать вчерашний провал в ценах на нефть. В результате, несмотря на утренний позитив, продажи в российских акциях будут преобладать, что приведет к дальнейшему снижению основных индексов. С открытием европейских рынков ситуация вряд ли изменится, так как здесь не ожидается существенного роста, который мог бы поддержать российских "быков". В течение дня рынок энергоносителей может продолжить восстановление, что к концу сессии позволит нашему рынку отыграть часть утренних потерь. Во второй половине дня повлиять на настроение игроков может статистика из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.