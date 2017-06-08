Доллар вновь уйдет под отметку 57 рублей - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи после вчерашнего провала российской валюты сегодня с утра мы ожидаем некоторого роста рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать утренний рост цен на нефть. В результате доллар вновь уйдет под отметку 57 рублей. При этом в случае продолжения восстановления нефти рубль в течение дня продолжит отыгрывать вчерашние потери. Пока доллар не пробьет ближайший уровень сопротивления, расположенный на отметке 57,5 руб., говорить о развороте и начале полноценного роста американской валюты не стоит", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.