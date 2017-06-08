Задачей минимум на сегодня является сохранение текущих рубежей по индексу ММВБ - TeleTrade

"При варианте снижения и обратного отскока от уровня 48$ за баррель есть шанс, что индекс ММВБ удержится выше уровня 1850 пунктов и к концу недели все-таки сможет показать признаки разворота. Хотя может так случится, что придется ждать и следующей недели. Задачей минимум на сегодня является сохранение текущих рубежей по индексу и попытки коррекционного роста по нефти в направлении 49-49,30$ за баррель. Полноценный же разворот по нефти марки Brent актуален лишь выше уровня 50$ за баррель, ведь именно через эту отметку проходит сейчас падающий тренд от 25 мая", - указывает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.