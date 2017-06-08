Падение более чем на 4% по фьючерсам на Brent останется сдерживающим фактором для покупателей на рынке акций РФ - ИФ "Олма"

"Вчерашнее падение цен на нефть более чем на 4% (по фьючерсам на Brent), по всей вероятности, останется сдерживающим фактором для покупателей на российском рынке акций и сегодня в первой половине дня. Во второй половине дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать комментарий по итогам регулярного заседания ЕЦБ (решение по денежной политике ожидается в 14:45 мск, пресс-конференция М. Драги начнется в 15:30 мск). Кроме того, в Великобритании сегодня пройдут парламентские выборы. На валютном рынке курс рубля остается под давлением из-за неблагоприятной динамики цен на нефть, но в первой половине дня возможно некоторое затишье перед подведением итогов заседания ЕЦБ", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.