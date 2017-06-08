Индекс ММВБ начнет четверг, вероятно, сдержанным повышением - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ начнет четверг, вероятно, сдержанным повышением, так как основная часть внешнего негатива была отыграна вчера. Значительного изменения расклада сил на российском рынке пока не произошло. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ. Итоги дня, скорее всего, будут зависеть от реакции рынков на заседание ЕЦБ, новостей относительно выборов в Великобритании", - полагает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.