Доллар сможет на какое-то время закрепиться выше 57 руб. - ИК "Велес Капитал"

В среду спрос на рублевую ликвидность заметно сократился, так как еще накануне банки воспользовались инструментами рефинансирования в ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Привлеченная кредитными организациями ликвидность от регулятора в рамках операций РЕПО постоянного действия и валютных свопов позволила в среду снизить давление на ставки МБК. Значение MosPrime o/n сократилось на 12 б.п. (до 9,38% годовых). Одновременно существенно снизилась потребность банков и в привлечении ликвидности у Федерального казначейства: на аукционе РЕПО в среду из 300 млрд руб. было привлечено лишь 70 млрд руб., хотя два предыдущих дня спрос банков достигал 600 млрд руб., вдвое превышая лимит Росказначейства.

Судя по прогнозу регулятора, до конца недели можно не ожидать существенного притока бюджетной ликвидности, полагает эксперт, кроме того, накануне «длинных» выходных часть ликвидности может уйти из системы в виде наличных денежных средств. В подобных условиях можно ожидать сохранения спроса банков на инструменты рефинансирования в ЦБ и поддержания ставок МБК выше ключевой ставки регулятора.

На валютном рынке почти весь рабочий день пара доллар/рубль двигалась в достаточно узком диапазоне вслед за котировками нефти, колебавшимися чуть ниже 50 долл. за баррель в ожидании данных по запасам и добыче нефти и энергоносителей в США. Вышедшие данные Минэнерго серьезно разочаровали инвесторов как с точки зрения запасов сырой нефти, которые продемонстрировали неожиданный рост, так и с точки зрения запасов бензина, которые растут в разгар автомобильного сезона в США. В результате уже после публикации данных цена на нефть марки Brent опускалась ниже 48,2 долл. за баррель, что позволило доллару подняться выше 57 руб.

"Следует отметить, что в последние дни поддержку рублю оказывал повышенный спрос на ликвидность в рамках завершения периода усреднения обязательных резервов в ЦБ. В настоящее время данный период завершен, что несколько сократит потребности в рублевой ликвидности банков. Вкупе с крайне разочаровывающими данными по рынку нефти в США доллар, вероятно, сможет на какое-то время долгожданно закрепиться выше 57 руб. Однако уже на следующей неделе внимание участников рынка сместится в сторону заседания ЦБ по ключевой ставке. С учетом того, что в мае инфляции все-таки не удалось выйти на таргет в 4%, а в последние недели темпы роста цен сохраняются на уровне 0,1%, риторика регулятора может не обрадовать инвесторов (даже в случае снижения ключевой ставки), что поддержит рубль", - резюмирует эксперт ИК.