Котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни и в среднесрочной перспективе - Бинбанк

"К середине недели нефтяной рынок остается высокочувствительным к любой негативной информации, котировки снижаются на уровни $48,2, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Общие настроения нефтяных инвесторов можно охарактеризовать как подавленные, некоторые изменения в данную картину могли бы внести заявления стран – участников пакта сокращения нефтедобычи с целью приободрить бычий настрой. Однако картель занят решением внутренних распрей в виде, пока что, дипломатического конфликта между Саудовской Аравией (и ее союзниками) и Катара. В свою очередь, мы полагаем, что данные разногласия могут быть урегулированы в формате переговоров и не приведут к эскалации конфликта путем его военного решения, в итоге не оказав существенного влияния на движение нефтяных цен. Страны же участники – сделки вне ОПЕК хранят молчание. Последние данные об объемах запасов и добычи сырой нефти в США, не смотря на второе за 2017 год недельное сокращение нефтедобычи (на 24 тыс. барр./сутки до уровней 9.318 млн барр./сутки), восприняты трейдерами весьма негативно – наибольшие опасения вызвали выросшие запасы сырой нефти (впервые за 8 недель) и прочих видов топлива. В результате мы ожидаем движения цен в текущем пониженном диапазоне до конца недели, возможности для укрепления нефти могут появиться в случае более активных вербальных интервенций со стороны стран экспортеров, однако, надеяться на существенное восстановление котировок не приходится. Скорее всего, котировки Brent останутся в диапазоне $48-50,5 в ближайшие дни, а также в среднесрочной перспективе".