Рынок нефти слабо отреагировал на эскалацию напряжения в Персидском заливе - Julius Baer

На выходных напряжение между государствами Персидского залива нарастало после того, как Саудовская Аравия и ее союзники разорвали отношения с Катаром, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer

Норберт Рюкер. Сдержанная реакция рынка нефти говорит о том, что объемы поставок из региона вряд ли будут вснижаться. Катар не является крупным членом ОПЕК – поставляя 0,65 млн баррелей нефти в сутки, эта страна обеспечивает лишь около 2% общего объема производства по группе. По мнению эксперта, выход Катара из соглашения ОПЕК по сокращению производства будет иметь незначительные фундаментальные последствия, и таким образом не может стать причиной выхода других участников соглашения, только лишь оправданием.

Исторически, ОПЕК успешно переживала многочисленные периоды сильной напряженности между своими членами, включая Ирано-Иракскую войну, без ущерба политике группы. Тем временем, Катар является крупным производителем природного газа и ведущим поставщиком этого сырья в Азию, Европу и соседние ОАЭ, где трубопровод является основой для взаимной зависимости в целях обеспечения энергобезопасности и государственных доходов. Перебои с поставками, особенно по морю, крайне маловероятны, полагает эксперт.

"Мы поддерживаем расслабленную реакцию рынка на рост напряженности вокруг Катара и не видим причин для существенного изменения цен на нефть и природный газ, - заключает Н. Рюкер. - Сохраняющийся избыток предложения на рынке, сомнения по поводу эффективности соглашения ОПЕК и возобновление ажиотажного производства на сланцевой нефти в США остаются главенствующими темами. Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже 50 долл. США за баррель. При этом напряжение в регионе Персидского залива будет продолжать подпитывать рыночный шум и обсуждения. Свежий виток напряжения в регионе Персидского залива вряд ли будет иметь негативное влияние на поставки энергоносителей. Мы ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом тренде, в основном оставаясь на уровне чуть выше и чуть ниже 50 долл. США за баррель. В частности, это обусловлено возобновлением активного производства сланцевой нефти в США и стагнирующим спросом на нефть на Западе, что подрывает попытки ближневосточных производителей сократить объемы предложения на рынке".