Источники поддержки рубля не вечны - УК "Альфа-Капитал"

"Более долгосрочные перспективы для рубля не так радужны, как на горизонте 3-4 месяцев, - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Если ЦБ продолжит снижать ставки по 0.5 п.п. за заседание, то к концу цикл будет близок к завершению. Рубль, соответственно, потеряет поддержку в виде притока средств нерезидентов. Частично компенсировать это может российский рынок акций, который оказался сейчас под перекрестным огнем снижения цен на нефть и укрепления рубля, что худшее сочетание для экспортеров, составляющих основу индекса ММВБ. Если инвесторы обратят внимание на этот недооцененный актив, то это позволит хотя бы сдержать ослабление рубля в конце года. На нефть надежды мало. Ситуация вокруг Катара или забастовка нефтяников в Норвегии – это все краткосрочные факторы, которые, если и поднимут цену на нефть, то ненадолго. Между тем добыча в США превысила отметку 9.34 млн баррелей в день (+0.9 млн за год).