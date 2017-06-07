Рубль ослабнет к доллару - Банк "Глобэкс"

"Российский рубль продолжает копировать динамику цены на нефть. Так, например, коэффициент 90-дневной корреляции между рублем и нефтью в периоде одного года увеличился до 0,52 пунктов с 0,46 в начале июня. Корреляция начала увеличение в начале мая, очевидно, инвесторы ждали существенного события – заседания ОПЕК, поэтому рубль ослабнет к доллару из-за слабой реакции нефти на хороший прогноз от API. Запасы сырой нефти в общем объеме и в хранилищах Кушинга показали снижение на 4,6 млн и 4 млн барр., что создает оптимизм для роста нефтяных котировок. Однако выросли запасы бензина на 4 млн барр., что смущает трейдеров. С другой стороны, официальные данные от Минэнерго окажут поддержку ценам "черного золота", - отмечает главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов.