В среду на рынке акций возможна нервозность - "Открытие Брокер"

"Статистики в среду немного, но это не означает, что день будет спокойным. Многие инвесторы начнут заранее готовиться к "супер четвергу", когда состоятся выборы в Великобритании, ЕЦБ проведёт заседание, а бывший директор ФБР Дж. Коми должен будет предоставить доказательства давления со стороны Д. Трампа на ФБР. Соответственно, в среду можно ожидать нервозности на рынках, включая российский, так как многие ожидаемые события непосредственно касаются российских активов. Даже ужесточение риторики ЕЦБ будет означать ухудшение условий для Carry Trade в паре евро/рубль", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.