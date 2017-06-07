Рынок акций продолжит консолидацию - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон. Эффект от небольшого роста цен на нефть нивелируется снижением аппетита к риску на мировых фондовых рынках, что определит курс на продолжение консолидации. Из числа значимых корпоративных событий следует отметить бухгалтерскую отчетность "Сбербанка" по РСБУ за 5 месяцев, а также финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал "РусГидро", - указывают специалисты Промсвязьбанка.