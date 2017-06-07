Внешний фон пока также не дает оснований для сильных движений по индексу РТС - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС. Внешний фон пока также не дает оснований для сильных движений – активность на рынках в целом сокращается перед заседаниями ЕЦБ (08.06) и ФРС США (14.06). Валютный рынок в не меньшей степени подвержен влиянию денежной политики мировых центробанков, а значит, сегодня возможно затишье и в валютной секции. Из ожидаемой в течение дня статистики можно выделить данные по ВВП еврозоны (12:00 мск) и недельный отчет Минэнергетики США по запасам не фти (17:30 мск)", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.