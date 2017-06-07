Отечественные фондовые индексы сегодня могут продемонстрировать рост - Алор Брокер

"Отечественные индексы сегодня могут продемонстрировать рост после двух дней невнятной динамики, внешний фон располагает к покупкам. Сегодня мы ожидаем роста индексов в пределах 1%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Газпрома", "Роснефти", ГМК "Норникель", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.