Торги среды в России начнутся сдержанным повышением котировок акций - Инвестиционная палата

"Торги среды в России начнутся сдержанным повышением котировок. Сегодня, вероятно, сохранится низкая активность. Индекс ММВБ пока не демонстрирует признаков силы. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.