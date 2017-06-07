По большинству акций прослеживается "боковое" движение - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"По итогам вчерашнего дня индекс РТС "потерял в весе" 0,29%. На наш рынок давило приближение важных политических и экономических событий, которые произойдут в четверг. Это выборы в Великобритании, заседание по монетарной политике ЕЦБ, а также выступление перед Сенатом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В преддверии всех этих событий инвесторы избегали риска. День на фондовом рынке в целом был неинтересным. Попытка отскока пока так и не получила развития. Мы стоим на месте - в очень узком диапазоне. По большинству бумаг прослеживается "боковое" движение, хотя я жду отскока котировок наверх. На дневных графиках есть небольшие "бычьи" сигналы только в акциях "Мосбиржи" и "Газпром нефти", поэтому рисковать никто не хочет. Можно отметить отскок по "Сургутнефтегаз" прив., кроме того, вчера впервые за последние торговые дни прекратилось снижение по "Новатэку". Существенно выросли акции "Магнита", но дневной график по ним "медвежий". Мне кажется, что для спекулятивной игры на повышение, кроме уже упомянутых акций "Мосбиржи" и "Газпром нефти", можно использовать акции "Сбербанка" об. и "НЛМК". По последним двум акциям на днях произойдет отсечка, поэтому давление продавцов ослабнет", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.