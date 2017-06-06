Уровень поддержки рынка 1850-1870 пунктов по индексу ММВБ устоит - Промсвязьбанк

Российский рынок акций сегодня остается под негативным влиянием сползающих к отметке 49 долл./барр. котировок фьючерса на нефть марки Brent, отмечает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Торговая активность остается низкой второй день подряд - участники рынка не видят значимых поводов для активных действий. По состоянию на 18:00 по московскому времени индекс ММВБ теряет 0,4%.

Большинство отраслевых подындексов не демонстрирует сильных движений при разнонапрвленной динамике ключевых бумаг. Исключение составляют акции финсектора, где падают акции АФК Система (-7,4%), корректируя двухдневное ралли после предварительного рассмотрения иска к компании со стороны Роснефти (-1,1%) и Башнефти (+2,3%), и все ключевые бумаги во главе со Сбербанком (-1,3%) - хуже рынка.

В нефтегазовом секторе вновь в аутсайдерах обыкновенные акции Татнефти (оа: -3,2%; па: -1,6%) и "префы" Транснефти (-1,9%). Здесь пытается, помимо акций Башнефти, НОВАТЭК (+1,2%). В "плюсе" также Газпром нефть (+0,8%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,7%) и Газпром (+0,1%).

В металлургическом и горнодобывающем секторе растут акции Полиметалла (+2,8%), вслед за драгметаллами, а также Мечел (+0,8%), РусАл (+0,6%) и НЛМК (+0,5%). Слабо вновь выглядят акции МК (-1,5%), инерционно обновляющегося после дивидендной "отсечки" минимумы года, а также Распадская (-2,1%) и ВСМПО-Ависма (-1,8%).

В потребсекторе дорожает лишь Магнит (+1,2%), в транспортном секторе - Аэрофлот (+0,5%) и ОВК (+0,8%). С небольшим перевесом в сторону растущих бумаг проходят торги в электроэнергетическом секторе: тут раллируют акции Энел Россия (+3,9%), большинство ключевых бумаг прибавляет в пределах 1%, а Россети (-3,0%) и Мосэнерго (-3,1%) - корректируют рост предыдущего дня. Из прочих бумаг отметим ралли в РБК (+5,2%) и снижение в Ростелекоме (оа: -1,1%; па: -1,8%).

"Индекс ММВБ пытается удержаться у отметки 1870 пунктов, хотя, несмотря на заметную перепроданность, и смотрится уязвимо, как и мировые рынки, ожидая новостей четверга (выступление Дж. Коми, выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ). Мы по-прежнему рассчитываем, что уровень поддержки 1850-1870 пунктов устоит, - завтра мы ждем сильных недельных данных по рынку энергоносителей в США, что может оказать поддержку нефти и российскому рынку акций", - заключает эксперт Промсвязьбанка.