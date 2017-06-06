Завтра мы ожидаем, что индекс ММВБ покажет динамику, аналогичную сегодняшней- ИК "Велес Капитал"

"Во вторник, 6 июня, российский рынок умеренно снижался в пределах половины процента на фоне негативной динамики нефтяных фьючерсов и отрицательного влияния внешних рынков, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. - В лидерах роста – акции Энел Россия, Башнефти, Полиметалла, РусГидро, Магнита. В лидерах падения были акции АФК Система, которые обвалились на новостях о том, что к иску Роснефти присоединилось правительство Башкирии, а также бумаги Татнефти (ап и ао) и префы Транснефти. Внешний фон можно в целом охарактеризовать как умеренно-негативный. Мировые рынки снижались: американские индексы минусовали в пределах полупроцента, европейские индексы показывали сопоставимую динамику. Статистика по числу открытых вакансий на рынке труда в США не оказала влияние на рынок, инвесторы начинают сомневаться в том, что администрация Трампа сможет реализовать свою программу экономического роста. В целом, инвесторы проявляют осторожность и избегают рисковых активов: фьючерсы на золото достигли максимума за 6 недель, курс иены вырос до апрельских значений. Помимо прочего, они напуганы катарским кризисом: несмотря на то, что доля Катара является из самых небольших в ОПЕК, нефтяные фьючерсы могут болезненно воспринять выход страны из соглашения по ограничению добычи. Кроме того, инвесторы снизили аппетит к риску и общую активность в преддверии выборов в Великобритании, заседания ЕЦБ и выступление бывшего директора ФРБ Джеймса Коми перед сенатским комитетом – все эти события произойдут в ближайший четверг. Завтра, 7 июня, РусГидро представит результаты за первый квартал по МСФО, Сбербанк опубликует отчетность по РСБУ за 5 месяцев 2017 года. Мы ожидаем, что индекс ММВБ покажет динамику, аналогичную сегодняшней".