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06 июня 2017 года 17:50
Мы рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций широкого рынка - УК "Райффайзен Капитал"
"На наш взгляд, на фондовом рынке сейчас царят излишне пессимистичные настроения и с высокой вероятностью роспуск запасов продолжится, что постепенно стабилизирует рынок, - указывает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев. - При первых признаках дефицита нефти цена уже в 3 квартале вновь поднимется до $50-55 за баррель. На этом фоне мы ожидаем восстановление российского рынка акций на 15-20% от текущего уровня и рекомендуем инвесторам постепенно увеличивать в портфелях долю фондов акций широкого рынка. При этом снижение ключевой ставки на следующей неделе, о котором ранее заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также повышение ставки ФРС на ближайшем заседании в июне снизят привлекательность операций carry-trade и могут спровоцировать ослабление рубля. В связи с этим актуальными остаются и валютные активы, к примеру, паи фондов иностранных акций или облигаций".
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07 июня 2017 года 10:43
Трейдеры могут вернуться к продажам нефти, получив подтверждение сохранения высоких темпов роста добычи нефти в США - AMarkets
"Цены на нефть во вторник выбрались на траекторию роста и снова оказались выше $50 за баррель. После выхода данных от Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6М баррелей, участники рынка сделали ставку на то, что и правительственный отчет... читать дальше
.07 июня 2017 года 10:23
"Нефти вчера удалось подняться даже чуть выше 50 долларов/баррель, тем не менее, пока об устойчивом росте речи не идет. Статистика от API показала снижение запасов сырой нефти на 4,6 млн барр., но при этом выросли запасы бензина на 4,1 млн барр. и запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр. На этом... читать дальше
.07 июня 2017 года 09:40
Фондовые индексы США снизились во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в среду. Цены на нефть стабильны в среду после существенного скачка по итогам предыдущей сессии. читать дальше
.06 июня 2017 года 15:16
"Любая напряженность между странами на Ближнем Востоке приводит к опасениям по поводу поставок энергоносителей из данного региона. Катар экспортирует более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Предположения по поводу блокировки этого экспорта первоначально подняли цены. Однако затем волнение спало. В... читать дальше
.06 июня 2017 года 14:42
Выполнение соглашения ОПЕК+ под угрозой, может начаться новая волна падения нефти и рынков - ИК "Фридом-Финанс"
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.06 июня 2017 года 12:55
"Нефтяной рынок сохраняет негативный настрой. "Внутриарабское противостояние" обернулось для рынка ростом пессимистичных ожиданий, т.к. под вопрос ставится возможность следования договоренностям в рамках сделки ОПЕК+. Предварительные данные о снижении запасов нефти в США на 3,5 mln bbl не... читать дальше
.06 июня 2017 года 11:51
Любые позитивные данные по запасам могут стать хорошим поводом для возврата Brent в район $52-53 за баррель - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов предприняли попытку вернуться к росту на ожиданиях падения запасов в США и после того, как проверили на прочность важные технические уровни поддержки вблизи минимумов месячной давности. Американский институт нефти сегодня опубликует еженедельные данные по... читать дальше
.06 июня 2017 года 11:10
В 3 квартале золото будет торговаться в коридоре 1250-1300 USD/Oz - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"За последние 30 дней золото обновило свои максимумы, добравшись 6 июня до отметки 1288,30 USD/Oz, - комментирует ситуацию на рынке драгметаллов начальник отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития Евгений Афанасьев. - Этому поспособствовал негативный... читать дальше
.06 июня 2017 года 10:09
"Нефть вновь оказалась под давлением, уйдя ниже 50 долл./барр.: позитив от роста геополитической напряженности в странах ОПЕК сменился опасениями, на наш взгляд, надуманными, насколько эффективно будет выполняться план по сокращению добычи. Мы ждем восстановления котировок нефти к 50-52... читать дальше
.06 июня 2017 года 10:05
После снижения на прошлой неделе котировки нефти продолжили нисходящее движение, потеряв без малого 1%. Brent едва удержалась над уровнем 49 и под конец дня обосновалась непосредственно под отметкой 50. На утренних торгах актив успел вернуться в район 49, констатирует региональный директор... читать дальше
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