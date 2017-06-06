Фондовый рынок закончит день без существенных изменений в индексах - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок торговался без существенной волатильности на низких объёмах. Главным событием дня стало заседание арбитражного суда Башкирии, который принял к рассмотрению иск "Роснефти" (-1,08%) к АФК "Система" (-7,3%) в объёме 170,6 млрд рублей. К иску присоединилось и правительство Башкирии. Фондовый рынок закончит день без существенных изменений в индексах, хотя тенденция к снижению все же преобладает, и для разворота пока нет ни идей, ни объёмов", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.