Фондовым инвесторам не хватает уверенности для возвращения к покупкам - InstaForex

"Давление на отечественные активы несколько ослабло, но инвесторам явно не хватает уверенности для возвращения к покупкам. Потенциал укрепления индексов ограничивает сдержанный настрой на иностранных площадках, где игроки не решаются принимать торговые решения в ожидании заседания ЕЦБ и выборов в Британии. Так, до конца недели шансы на уверенное возвращение индекса ММВБ выше отметки 1900 пунктов невелики", - полагает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.