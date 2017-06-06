Перспективные цели по ценам Brent на предстоящие месяцы лежат даже выше $55/баррелей - TeleTrade

"Любая напряженность между странами на Ближнем Востоке приводит к опасениям по поводу поставок энергоносителей из данного региона. Катар экспортирует более 500 тыс. баррелей нефти в сутки. Предположения по поводу блокировки этого экспорта первоначально подняли цены. Однако затем волнение спало. В бурной истории дружбы и вражды стран Ближнего Востока обычно экономические интересы причудливо превалируют над политикой. Например, даже острейшие разногласия Саудовской Аравии и Ирана не помешали заключить общее соглашение о снижении добычи. Всем здесь нужна более дорогая нефть. Поэтому разрыв дипотношений с Катаром не выльется ни в ограничения поставок, ни в отлучение его от ОПЕК. Последнее тем более маловероятно, поскольку выход Дохи из пакта о снижении добычи может увеличить предложение нефти. Это противоречит устремлениям экспортёров. Таким образом, отношения стран вокруг нефти на базе общих интересов сейчас пройдут некое "очищение" через бурное волнение. На действие соглашения ОПЕК+ политический кризис не повлияет ни в лучшую, ни в худшую стороны. Гораздо сильнее воздействуют на рынок и цены данные о мировых запасах нефти и росте добычи в США и других странах Америки. Именно это давит на цены в последние дни. Важным уровнем теперь выступает $49 Brent. Если в среду, 7 июня, подтвердятся прогнозы Bloomberg о сокращении запасов в США на 3,5 млн барр. девятую неделю подряд, то котировки могут вновь подняться выше $50. А далее, поскольку уменьшение предложения в ОПЕК+ будет идти быстрее роста добычи в Америке, постепенно баланс на рынке станет восстанавливаться. И перспективные цели по ценам на предстоящие месяцы лежат даже выше $55/баррелей", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.