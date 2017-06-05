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05 июня 2017 года 18:41
Окончание периода усреднения обязательных резервов поддержало рубль - ИК "Велес Капитал"
В понедельник впервые за длительное время спрос банков на аукционе РЕПО с Федеральным казначейством превысил вдвое предложенный лимит, составив немногим менее 600 млрд руб., констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Нехватка ресурсов отмечалась и на рынке межбанковского кредитования, где индикативная ставка MosPrime o/n прибавила еще 3 б.п., составив 9,33% годовых. Усиление спроса на рублевую ликвидность обусловлено окончанием периода (во вторник) усреднения обязательных резервов в ЦБ, в рамках которого ряду банков необходимо увеличить объем средств на корсчетах у регулятора. "Возросшие потребности в рублевой ликвидности могли стать фактором, поддержавшим рубль на валютном рынке,- отмечает эксперт ИК. - Так, отечественная валюта торговалась к концу рабочего дня на уровне 56,62 руб., то есть почти там же, где закрылась в пятницу. При этом рубль игнорировал снижение цены на нефть в течение почти всего понедельника и новости о планируемом увеличении объема покупки валюты Минфином в июне. На очередном аукционе валютного РЕПО (на 28 дней) спрос банков вдвое превысил объем предложения регулятора, составив 1,2 млрд долл. Однако в ближайшее время можно не ожидать усиления спроса на валютную ликвидность, так как объем погашения «старой» задолженности на текущей неделе не превышает 1 млрд долл. В понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина поделилась с рынком информацией, что на ближайшем заседании 16 июня регулятор будет по сути рассматривать лишь два сценария — снижение ставки на 0,25 или на 0,50 п.п. Мы отмечаем традиционно консервативный подход ЦБ, в рамках которого регулятор, вероятно, предпочтет не баловать участников рынка вторым подряд снижением ставки более чем на 25 б.п., даже несмотря на сопутствующие условия. Тем не менее, в настоящее время Банк России, на наш взгляд, располагает всеми необходимыми предпосылками для еще одного смягчения процентной политики не менее чем на 50 б.п.".
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05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
.05 июня 2017 года 15:24
$1300 может стать для золота сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок возобновил рост, что поддерживает рост на рынке палладия. Теракты в Лондоне наряду с приближающимися внеочередными выборами в британский парламент подтолкнули цены вверх. Тем не... читать дальше
.05 июня 2017 года 14:50
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.05 июня 2017 года 13:28
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:18
Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:08
"На текущей неделе наиболее важные события концентрируются во второй ее половине. Так, 8 июня состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией главы регулятора М. Драги, а также пройдут выборы в Парламент Великобритании. Кроме того, в четверг запланировано выступление экс-главы ФБР США Дж. Коми в... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:43
"По состоянию на утро понедельника стоимость Brent прибавляет 1,5%, чему способствует неожиданное и резкое обострение отношений стран Персидского залива, а также сообщения о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в условиях сдерживания отгрузок. Ждем роста котировок в направлении 53+... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:07
В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам... читать дальше
.05 июня 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник. читать дальше
.02 июня 2017 года 18:40
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США:... читать дальше
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