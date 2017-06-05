Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ в 2017г до 1,5% и в 2018г до 1,8%

Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года с 1,2% до 1,5% и по итогам 2018 года с 1,6% до 1,8%, говорится в обзоре инвестбанка.

"Наш прогноз стоимости нефти марки Urals был немного повышен - с $50 до $52 за баррель в 2017 году, а в 2018 году мы ожидаем $53. Кроме того, на повышение наших ожиданий относительно динамики ВВП РФ оказали влияние более позитивные, чем мы предполагали, показатели роста за первый квартал 2017 года", - пишут аналитики.

Как говорится в обзоре, по оценкам экономистов Morgan Stanley, в июне ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а дальше будет понижать по 25 базисных пунктов до 8% к концу года. К концу 2018 года ключевая ставка будет понижена до 7%, полагают эксперты.

Прогноз курса рубля на конец 2017 года составляет 55 руб./$1.

"Инфляция в РФ будет ниже 4% в середине текущего года и вернется к 4% к концу года, в среднем по 2017 году мы ожидаем инфляцию на уровне 4,1%. Мы ожидаем ускорения инфляции первой половине 2018 года до 4,4%, но концу года темпы роста цен, скорее всего, снизятся до 4%", - говорится в обзоре.