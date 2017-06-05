.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ING Bank повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018г до 2% на ожиданиях роста потребительского спроса
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
05 июня 2017 года 17:43
ING Bank повысил прогноз роста ВВП РФ в 2018г до 2% на ожиданиях роста потребительского спроса
ING Bank поднял прогноз роста ВВП РФ в 2018 году с 1,6% до 2,0% в связи с повышением ожиданий роста потребительского спроса на фоне более высоких, чем прогнозировалось ранее, темпов роста зарплат бюджетникам, говорится в обзоре экономиста банка по РФ и СНГ Дмитрия Полевого. Прогноз роста ВВП РФ по итогам 2017 года остался без изменения и составляет 1,7%. Как отмечается в обзоре, сырьевые аналитики ING Bank подтвердили прогноз цен на нефть. По их оценкам, стоимость нефти марки Brent снизится во втором полугодии 2017 года и первом полугодии 2018 года до $45 за баррель. Кроме того, в аналитическом материале говорится, что экономист незначительно скорректировал прогноз по инфляции в РФ по итогам 2017 года с 3,6% до 3,7%. На конец 2018 года он ожидает инфляцию на уровне 4%. По мнению Д.Полевого, если только курс рубля не упадет до 65 руб./$1 или ниже, значительных рисков для таргета ЦБ РФ по инфляции на уровне 4% нет. По оценкам эксперта, на конец третьего квартала 2017 года курс рубля составит 61,8 руб./$1 (нефть $45 за баррель), четвертого квартала 2017 года - 62,6 руб./$1 (нефть $45), первого квартала 2018 года - 62 руб./$1 (нефть $40), второго квартала 2018 года - 60,2 руб./$1 (нефть $45). Центробанк РФ продолжит осторожное постепенное понижение ключевой ставки, считает экономист. По его прогнозам, на конец 2017 года ставка составит 8,25%, а на конец 2018 года - 7%.
.
05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
.05 июня 2017 года 15:24
$1300 может стать для золота сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок возобновил рост, что поддерживает рост на рынке палладия. Теракты в Лондоне наряду с приближающимися внеочередными выборами в британский парламент подтолкнули цены вверх. Тем не... читать дальше
.05 июня 2017 года 14:50
"Геополитика в очередной раз вносит свои коррективы на нефтяной рынок. Цены на «черное золото» плюсуют после того как стало известно, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран ссылаются на то, Доха поддерживает террористические... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:28
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:18
Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:08
"На текущей неделе наиболее важные события концентрируются во второй ее половине. Так, 8 июня состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией главы регулятора М. Драги, а также пройдут выборы в Парламент Великобритании. Кроме того, в четверг запланировано выступление экс-главы ФБР США Дж. Коми в... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:43
"По состоянию на утро понедельника стоимость Brent прибавляет 1,5%, чему способствует неожиданное и резкое обострение отношений стран Персидского залива, а также сообщения о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в условиях сдерживания отгрузок. Ждем роста котировок в направлении 53+... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:07
В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам... читать дальше
.05 июня 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник. читать дальше
.02 июня 2017 года 18:40
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США:... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.