Рынок акций может повторить тестирование сопротивления на уровне 1700 пунктов индекса ММВБ - ИК "Финам"

Сегодня российский рынок начал торги ростом основных индексов, однако ко второй половине торгов ситуация кардинально изменилась, указывает аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. Рынок энергоносителей, который поддержал российских «быков» в первые часы, возобновил негативную динамику, в результате чего продажи в наших бумагах возобладали. Что же касается ситуации на внешних фондовых площадках, то в Европе основные индексы демонстрируют разнонаправленное движение. Так, немецкий DAX растет на 1,3%, а французский CAC40, напротив, снижается на 0,7%. На таком фоне индексы ММВБ и РТС к середине торгов потеряли порядка 0,4%, отступив до 1875 и 1042 пунктов. Аутсайдерами торгов выступают акции ММК и Дикси, потери которых превышают 2,5%. Лучше рынка торгуются Система и Аптеки 36 и 6, прибавляющие 5,2% и 3,3% соответственно. Стоит отметить, что с утра рынок энергоносителей был поддержан новостями по ситуации вокруг Катара, с которым несколько арабских стран прекратили дипломатические отношения. Однако, пока нет существенных рисков, что конфликт скажется на поставках нефти из региона, полагает эксперт ИК. В результате, рост рынка, прошедший на фоне выхода новости о разрыве дипотношений, был очень быстро скомпенсирован, а нефть марки Brent к середине дня вновь ушла ниже 50 долларов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на снижение цен на нефть, основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное изменение по отношению к рублю. Так, к середине дня доллар растет на 0,1%, поднявшись до 56,8 рубля, евро снижается на 0,2%, до 63,8 рубля. На международном валютном рынке пара евро/доллар теряет 0,3%, отступив в район 1,125.

"В последние часы торгов, на наш взгляд, рынок энергоносителей может возобновить восходящую динамику, чему будет способствовать ожидание публикации данных по запасам углеводородов в США от американского института нефти и Минэнерго страны, которые пройдут завтра и в среду. Игроки ожидают существенного снижения запасов нефти и в преддверии публикации статистики могут начать наращивать спекулятивные длинные позиции, что будет способствовать восстановлению цен на нефть. Также игроки обратят внимание на блок макроэкономической статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по индексам промышленных заказов и деловой активности в сфере услуг", - прогнозирует аналитик ИК "Финам".