Судьба доллара решится в четверг - eToro

"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY скромно восстанавливается, удерживаясь под отметкой 111,00. Важным для рынков и для доллара днем станет четверг, когда состоится заседание ЕЦБ и выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в рамках слушаний в Сенате. Здесь таятся серьезные риски для доллара. Если Коми подтвердит, что Трамп обращался к нему с просьбой прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Флинна, рынки расценят это как попытку президента оказать давление на следствие. И это чревато массовыми распродажами доллара на усилении политических рисков и повышения угрозы импичмента, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В противном случае американская валюта покажет "ралли облегчения", но оно не будет продолжительным и устойчивым, поскольку рынки также не забывают снижать свои ожидания относительно темпов ужесточения политики ФРС после слабых пятничных данных по рынку труда. Вероятность июньского повышения ставки не изменилась и остается высокой. Но все более настораживающие экономические сигналы вкупе с политической неопределенностью в Вашингтоне заставляют участников рынка сомневаться в том, что мы увидим три повышения стоимости кредитования в этом году. На этом фоне общий потенциал укрепления доллара выглядит ограниченным".