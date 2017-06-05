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05 июня 2017 года 15:08
Рынок ждёт повышения ставки ФРС в июне, но следующий шаг откладывает на 1 кв. 2018 г. - ВТБ 24
"Данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу, оказались полной противоположностью цифрам по количеству созданных рабочих мест в частном секторе от ADP, опубликованных ранее, - указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Вместо заметного всплеска показателя наверх мы увидели не только пересмотр вниз результатов предыдущего месяца, но и абсолютное снижение индикатора в отношении месяц к месяцу. Более слабые по сравнению с прогнозом данные по рынку труда повышают вероятность паузы в цикле ужесточения политики Федрезерва, ставят под угрозу планы 3-разового повышения процентной ставки в текущем году. Если вероятность июньского решения, согласно фьючерсам на ставку, продолжает оставаться в районе 95%, то следующее повышение откладывается участниками рынка уже на март 2018 г.". Вероятность столь продолжительной паузы в действиях ФРС США должна поддерживать оптимизм в отношении развивающихся рынков и их валют., уверен эксперт Однако насколько этот позитив может передаться российскому рынку акций, продолжает оставаться ключевым вопросом. Эксперт видит с одной стороны желание инвесторов покупать подешевевшие активы, с другой – сомнения в правильности момента входа. "Откорректировавшись на 19% с январского максимума, Индекс ММВБ предпринял в конце недели попытку отскока, которая может вернуть его на рубеж 1900 пунктов. Однако, кризис инвестиционных идей, наложенный на традиционно низкую сезонную активность игроков, не позволяет рассматривать текущее положение как стартовую точку для начала новой волны роста. Объявленное SPO Полюса предполагает изъятие с рынка порядка $0.7 млрд – дополнительное давление на рынок в период низкой торговой активности и дивидендных отсечек", - резюмирует С. Клещев.
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05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
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$1300 может стать для золота сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз - "Открытие Брокер"
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.05 июня 2017 года 14:50
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.05 июня 2017 года 13:28
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.05 июня 2017 года 13:18
Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:08
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.05 июня 2017 года 10:43
"По состоянию на утро понедельника стоимость Brent прибавляет 1,5%, чему способствует неожиданное и резкое обострение отношений стран Персидского залива, а также сообщения о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в условиях сдерживания отгрузок. Ждем роста котировок в направлении 53+... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:07
В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам... читать дальше
.05 июня 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник. читать дальше
.02 июня 2017 года 18:40
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США:... читать дальше
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