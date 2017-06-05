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05 июня 2017 года 13:28
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок - Sberbank CIB
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление неопределенности в связи с политическими разногласиями вокруг Катара. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром после предполагаемых комментариев главы этой страны в поддержку Ирана, соперника Саудовской Аравии в этом регионе, а также военизированной ливанской шиитской организации Хезболла, которая является союзником Ирана. Четыре арабских страны прервали отношения с Катаром даже несмотря на то, что официальные лица Катара опровергли эти комментарии, заявив, что они "сфабрикованы", - говорится в обзоре. Эксперты отмечают, что Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако по добыче нефти занимает одно из последних мест в ОПЕК. В рамках соглашения ОПЕК и стран вне картеля об ограничении добычи объем обязательств Катара стал одним из самых незначительных - он должен сократить производство лишь на 0,03 млн баррель в сутки. "Это означает, что если Катар решит выйти из соглашения, то влияние на баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет весьма несущественным. Однако если разногласия окажутся более серьезными и против Катара будут введены санкции, то изоляция предложения в объеме до 0,6 млн баррелей в сутки (средний объем экспорта из этой страны в 2016 году) окажется под угрозой, а это вдвое больше российских обязательств по сокращению добычи в рамках этих договоренностей", - пишут аналитики. Пока сложно судить о том, как будет развиваться ситуация дальше, и все же эксперты полагают, что если начнется обсуждение возможных санкций против Катара, то это может способствовать росту цены барреля нефти марки Brent максимум на $0,5.
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05 июня 2017 года 16:47
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.02 июня 2017 года 17:25
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