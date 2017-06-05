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05 июня 2017 года 14:26
Падение рубля - вопрос времени - "Аналитика Онлайн"
"Прошедшая неделя была крайне негативной для российского фондового рынка, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Акции российских компаний снижались вместе с котировками черного золота. Также упал курс доллара на международном валютном рынке. Прошедшая неделя стала пятой неделей подряд когда российский фондовый рынок снижался. Так, индекс ММВБ на прошедшей недели зафиксировал новый минимум с начала текущего года на уровне 1850 пунктов. Падение российских акций вызвано снижением интереса зарубежных инвесторов к российским активам. «Масло в огонь» подливала и динамика нефтяных цен, которые на прошедшей недели упали до 49 долларов за баррель марки Brent. Черное золото продолжает снижаться после продления сделки ОПЕК+. Помимо этого, на прошедшей неделе на международном валютном рынке падал курс доллара. Особенно падение усилилось в прошедшую пятницу, когда были опубликованы разочаровывающие данные по рынку труда в США". В понедельник утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 56 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 85 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1880 пунктов, а котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться на уровне в 50 долларов за баррель. "Российский рубль достаточно стойко переживает снижение нефтяных цен и российского фондового рынка, - заключает эксперт компании. - В течение всей прошедшей недели доллар/рубль держался в привычном диапазоне 56 - 57 рублей. Однако то затишье, которое мы сейчас наблюдаем на российском валютном рынке, вероятнее всего, перед бурей. Большинство участников рынка убеждены в том, что особого потенциала для роста российского рубля нет. А вот для снижение потенциала довольно таки большой. Мы также разделяем эту позицию и считаем, что текущий диапазон 56 - 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходит для покупки доллара на среднесрочную перспективу. Целями можно назвать отметки 62 - 63 рубля за доллар".
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05 июня 2017 года 16:47
"В понедельник американская валюта показывает разнонаправленную динамику в основных валютных парах. Евро корректируется вниз после очередной неудачной попытки тестировании барьера на 1,13. Фунт "пробует" на прочность психологическую отметку 1,30 в предвкушении победы Мэй на выборах, а USD/JPY... читать дальше
.05 июня 2017 года 15:24
$1300 может стать для золота сильным уровнем сопротивления, от которого цены пойдут вниз - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием ослабления курса доллара США. Американский фондовый рынок возобновил рост, что поддерживает рост на рынке палладия. Теракты в Лондоне наряду с приближающимися внеочередными выборами в британский парламент подтолкнули цены вверх. Тем не... читать дальше
.05 июня 2017 года 14:50
"Геополитика в очередной раз вносит свои коррективы на нефтяной рынок. Цены на «черное золото» плюсуют после того как стало известно, что Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипломатические отношения с Катаром. Власти этих стран ссылаются на то, Доха поддерживает террористические... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:28
Политические разногласия на Ближнем Востоке способствуют росту нефтяных котировок, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Утром в понедельник торги проходили на уровне выше $50 за баррель нефти марки Brent, причем росту способствовало усиление... читать дальше
.05 июня 2017 года 13:18
Цены на нефть находятся на достаточно низких уровнях и выглядят привлекательными для покупок - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов растут после того, как стало известно, что Саудовская Аравия и ее союзники прекращают воздушное, морское и авиа сообщение с Катаром, а также разрывают с ним дипломатические отношения, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным... читать дальше
.05 июня 2017 года 12:08
"На текущей неделе наиболее важные события концентрируются во второй ее половине. Так, 8 июня состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией главы регулятора М. Драги, а также пройдут выборы в Парламент Великобритании. Кроме того, в четверг запланировано выступление экс-главы ФБР США Дж. Коми в... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:43
"По состоянию на утро понедельника стоимость Brent прибавляет 1,5%, чему способствует неожиданное и резкое обострение отношений стран Персидского залива, а также сообщения о повышении Саудовской Аравией отпускных цен в условиях сдерживания отгрузок. Ждем роста котировок в направлении 53+... читать дальше
.05 июня 2017 года 10:07
В пятницу нефть сорта Brent продолжила развивать медвежий импульс. В моменте котировки уходили под отметку 49, но к концу дня сократили потери до 0,9%, обосновавшись вблизи уровня 50, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам... читать дальше
.05 июня 2017 года 09:45
Американские фондовые индексы в пятницу выросли. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику в понедельник. Цены на нефть растут в понедельник. читать дальше
.02 июня 2017 года 18:40
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США:... читать дальше
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