Падение рубля - вопрос времени - "Аналитика Онлайн"

"Прошедшая неделя была крайне негативной для российского фондового рынка, - комментирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Акции российских компаний снижались вместе с котировками черного золота. Также упал курс доллара на международном валютном рынке. Прошедшая неделя стала пятой неделей подряд когда российский фондовый рынок снижался. Так, индекс ММВБ на прошедшей недели зафиксировал новый минимум с начала текущего года на уровне 1850 пунктов. Падение российских акций вызвано снижением интереса зарубежных инвесторов к российским активам. «Масло в огонь» подливала и динамика нефтяных цен, которые на прошедшей недели упали до 49 долларов за баррель марки Brent. Черное золото продолжает снижаться после продления сделки ОПЕК+. Помимо этого, на прошедшей неделе на международном валютном рынке падал курс доллара. Особенно падение усилилось в прошедшую пятницу, когда были опубликованы разочаровывающие данные по рынку труда в США".

В понедельник утром на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 56 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 85 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1880 пунктов, а котировки нефти марки Brent пытаются закрепиться на уровне в 50 долларов за баррель.

"Российский рубль достаточно стойко переживает снижение нефтяных цен и российского фондового рынка, - заключает эксперт компании. - В течение всей прошедшей недели доллар/рубль держался в привычном диапазоне 56 - 57 рублей. Однако то затишье, которое мы сейчас наблюдаем на российском валютном рынке, вероятнее всего, перед бурей. Большинство участников рынка убеждены в том, что особого потенциала для роста российского рубля нет. А вот для снижение потенциала довольно таки большой. Мы также разделяем эту позицию и считаем, что текущий диапазон 56 - 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходит для покупки доллара на среднесрочную перспективу. Целями можно назвать отметки 62 - 63 рубля за доллар".