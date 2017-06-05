Мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./долл. в летние месяцы - Банк "Санкт-Петербург"

"В базовом сценарии мы ожидаем ослабления курса рубля до 59-60 руб./долл. в летние месяцы. Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ на фоне ужесточения ДКП ФРС США, более низким спросом нерезидентов на рублевые активы и сезонным сжатием положительного сальдо текущего счета. Также

давление на рубль продолжат оказывать покупки валюты Минфином", - прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".