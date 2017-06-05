Участникам не удастся сформировать новый масштабный тренд на внутреннем долговом рынке в ближайшее время - ИК "Велес Капитал"

"Активность на первичном рынке по-прежнему не падает. В пятницу с первичным предложением облигаций выходили такие эмитенты как Волгоградская область и О1 Групп Финанс. Первый заемщик собирал заявки на 7-летние муниципальные облигации объемом 10 млрд руб. Ставка купона была установлена в размере 9,4% (маркетируемый диапазон 9,2-9,5%). Книга заявок на 10-летние биржевые облигации О1 Групп Финанс была закрыта со ставкой купона 11,75% По бумагам предусмотрена годовая оферта. Скорее всего, участникам не удастся сформировать новый масштабный тренд на внутреннем долговом рынке в ближайшее время из-за ожидания итогов заседаний крупнейших мировых ЦБ. В пользу покупателей локальных бондов сегодня утром выступали нефтяные котировки, дорожающие на фоне роста политической напряженности на Ближнем Востоке", - комментирует ситуацию на рынке рублевого долга аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева.