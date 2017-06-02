.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7 - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 июня 2017 года 18:40
Движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7 - Бинбанк
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США: производство за последнюю неделю продемонстрировало умеренный рост в 22 тыс. барр./сутки (до уровня 9,342 млн. барр./сутки), запасы ощутимо сократились на 6,43 млн. барр., явив тем самым 8 неделю своего снижения. Также объемы импорта в США саудовской нефти отступили от полутора месячных максимумов и незначительно снизились. Однако трейдерам для изменения своего медвежьего настроя нужны реальные факты сокращения именно общемировых запасов энергоносителя. Без этого их вера в эффективность пакта ОПЕК остается на весьма низких уровнях, ведь картелю за 5 месяцев текущего года так и не удалось достичь своих целей ребалансировки рынка. Масла в огонь подливают заявления представителей некоторых стран – участников сделки, о том, что увеличение объемов сокращения добычи в будущем возможно, если это потребуется. Данные заявления, по всей видимости, делаются с целью укрепления более позитивных ожиданий участников рынка, однако, на деле же они заставляют инвесторов еще больше сомневаться в том, что продление сделки лишь на срок 9 месяцев приведет к ликвидации излишков сырья. На следующей неделе мы не ожидаем существенного изменения в настроениях инвесторов в виду достаточно слабого новостного фона. Также мы видим наличие рисков для краткосрочных распродаж актива, которые могут реализоваться в случае, если данные обновленного отчета STEO от Минэнерго США включат в себя информацию о пересмотре прогнозов роста сланцевого производства в сторону их повышения. В результате, мы полагаем, что движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7".
.
02 июня 2017 года 17:25
Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:53
За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:52
"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под существенным давлением на уходящей неделе по мере того, как рост добычи в США по итогам предыдущей недели существенно смутил участников рынка. Однако не стоит предавать и излишне чрезмерного значения данным по добыче от Агентства... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:38
"Цена на нефть Brent на утро была $50,31. На рынке продолжает слабеть оптимизм. Рост добычи сланцевой нефти в США и обычной нефти в Ливии и Нигерии постепенно способствуют более сдержанному настроению участников рынка. Однако текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный, с нашей точки зрения,... читать дальше
.02 июня 2017 года 11:55
"Сегодня в фокусе рынков будет важная статистика в США с рынка труда за май (15:30 мск), в том числе перед приближающимся заседанием ФРС 13-14 июня. Сегодня с утра Brent торгуется вблизи отметки 50 долларов/баррель, доходность UST-10 вновь удерживается на уровне 2,21-2,22% годовых. Все это... читать дальше
.02 июня 2017 года 10:34
"Вопреки ожиданиям стран ОПЕК, продление сделки не вызвало резкого и устойчивого удорожания нефти. Более того, баррель активно дешевеет и угрожает нарушить целостность важного психологического уровня 50. Агрессивное поведение участников рынка, которые игнорируют позитивные новости и охотно продают... читать дальше
.02 июня 2017 года 10:17
"Нефть вновь оказалась под давлением в четверг, несмотря на сильные данные по запасам как от API, так и от Минэнерго США. Последние показали снижение запасов сырой нефти на 6,4 млн барр., снижение запасов бензинов на 2,86 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,39 млн барр. На нефть давит как... читать дальше
.02 июня 2017 года 09:37
"Медведи" приближают "час", когда поддержка в $50 за баррель Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов - AMarkets
"На рынке нефти продолжают доминировать "медведи", приближая "час", когда поддержка в $50 за баррель для нефти марки Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов. Заметим, что в ходе торговой сессии четверга "быки" все же предприняли попытку вытащить актив из нисходящего канала, однако после... читать дальше
.02 июня 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы в четверг увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайского индикатора, растут в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу. читать дальше
.01 июня 2017 года 17:32
"Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.