Движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7 - Бинбанк

"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США: производство за последнюю неделю продемонстрировало умеренный рост в 22 тыс. барр./сутки (до уровня 9,342 млн. барр./сутки), запасы ощутимо сократились на 6,43 млн. барр., явив тем самым 8 неделю своего снижения. Также объемы импорта в США саудовской нефти отступили от полутора месячных максимумов и незначительно снизились. Однако трейдерам для изменения своего медвежьего настроя нужны реальные факты сокращения именно общемировых запасов энергоносителя. Без этого их вера в эффективность пакта ОПЕК остается на весьма низких уровнях, ведь картелю за 5 месяцев текущего года так и не удалось достичь своих целей ребалансировки рынка. Масла в огонь подливают заявления представителей некоторых стран – участников сделки, о том, что увеличение объемов сокращения добычи в будущем возможно, если это потребуется. Данные заявления, по всей видимости, делаются с целью укрепления более позитивных ожиданий участников рынка, однако, на деле же они заставляют инвесторов еще больше сомневаться в том, что продление сделки лишь на срок 9 месяцев приведет к ликвидации излишков сырья. На следующей неделе мы не ожидаем существенного изменения в настроениях инвесторов в виду достаточно слабого новостного фона. Также мы видим наличие рисков для краткосрочных распродаж актива, которые могут реализоваться в случае, если данные обновленного отчета STEO от Минэнерго США включат в себя информацию о пересмотре прогнозов роста сланцевого производства в сторону их повышения. В результате, мы полагаем, что движение котировок Brent на следующей неделе окажется в границах диапазона $49,3-51,7".