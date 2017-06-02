Мы повышаем целевую цену РусГидро на 44% и поднимаем рекомендацию с "Держать" до "Покупать" - ИК "Велес Капитал"

"В начале марта РусГидро и Банк ВТБ подписали соглашение о приобретении банком акций компании на 55 млрд руб. (допэмиссию - на 40 млрд руб. и пакет квазиказначейских акций за 15 млрд руб.) и заключили 5-летний расчетный форвардный контракт, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. - Заключение сделки с ВТБ позитивно для РусГидро, поскольку это поможет снизить долговую нагрузку компании, а также будет поощрять выплату дивидендов. Мы отмечаем практически нулевой рост издержек – их рост был не просто ниже инфляции, они остались фактически на уровне прошлого года. Мы считаем, что менеджмент продолжит политику строгого контроля над издержками и закладываем в модель их ежегодный рост в пределах 1,5%. Кроме того, по нашему мнению, условия форварда с ВТБ будут ограничивать рост акций компании выше их номинала, поскольку банк будет искать стратегических инвесторов, и вероятность продать столь большой пакет акций выше стоимости их приобретения крайне низка. Также в плюс можно записать то, что компания честно выполняет директивы правительства по выплате дивидендов. Мы повышаем целевую цену РусГидро на 44%, до 1,0 руб. и поднимаем рекомендацию с ДЕРЖАТЬ до ПОКУПАТЬ".