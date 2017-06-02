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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
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02 июня 2017 года 17:25
Нефть продолжит торговаться в диапазоне 50-55 долл. за баррель в среднесрочной перспективе - УК "Альфа-Капитал"
"Если на глобальном рынке продолжается ралли, то российский рынок живет своей жизнью, - комментирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Российские акции дешевеют уже четвертую неделю подряд и объем продаж начал расти. Вероятнее всего, что продают иностранные инвесторы, которые сейчас предпочитают продолжать играть в Carry Trade, нежели брать на себя риски инвестирования в акции. Какое-то время рынок еще может оставаться под давлением, но для инвесторов, рассматривающих длинный горизонт, текущие уровни выглядят очень интересно для покупки. Нефтяные котировки пошли вниз после заседания ОПЕК. Рынок ожидал, что стороны сделки договорятся о более сильном сокращении объемов добычи, но по факту сохраняет текущий статус. Тем не менее, мы считаем, что потенциал дальнейшего снижения цен на нефть, также, как и потенциал роста, ограничен. При сильном снижении часть действующих мощностей будет становиться нерентабельной, что будет довольно быстро балансировать ситуацию на рынке. А в случае роста цен на нефть, баланс спроса и предложения может сдвинуться в сторону избытка предложения, что опять же спровоцирует дисбаланс. Поэтому, вероятнее всего, нефть продолжит торговаться в диапазоне USD50-55 за баррель на среднесрочном горизонте".
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02 июня 2017 года 18:40
"Пессимизм на нефтяном рынке к концу недели лишь усиливается, котировки Brent снижаются до уровней $49,5,- комментирует аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Настроения инвесторов остаются полностью инертными по отношению к выходу довольно позитивной статистики производства и запасов нефти в США:... читать дальше
.02 июня 2017 года 16:53
За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:52
"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под существенным давлением на уходящей неделе по мере того, как рост добычи в США по итогам предыдущей недели существенно смутил участников рынка. Однако не стоит предавать и излишне чрезмерного значения данным по добыче от Агентства... читать дальше
.02 июня 2017 года 13:38
"Цена на нефть Brent на утро была $50,31. На рынке продолжает слабеть оптимизм. Рост добычи сланцевой нефти в США и обычной нефти в Ливии и Нигерии постепенно способствуют более сдержанному настроению участников рынка. Однако текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный, с нашей точки зрения,... читать дальше
.02 июня 2017 года 11:55
"Сегодня в фокусе рынков будет важная статистика в США с рынка труда за май (15:30 мск), в том числе перед приближающимся заседанием ФРС 13-14 июня. Сегодня с утра Brent торгуется вблизи отметки 50 долларов/баррель, доходность UST-10 вновь удерживается на уровне 2,21-2,22% годовых. Все это... читать дальше
.02 июня 2017 года 10:34
"Вопреки ожиданиям стран ОПЕК, продление сделки не вызвало резкого и устойчивого удорожания нефти. Более того, баррель активно дешевеет и угрожает нарушить целостность важного психологического уровня 50. Агрессивное поведение участников рынка, которые игнорируют позитивные новости и охотно продают... читать дальше
.02 июня 2017 года 10:17
"Нефть вновь оказалась под давлением в четверг, несмотря на сильные данные по запасам как от API, так и от Минэнерго США. Последние показали снижение запасов сырой нефти на 6,4 млн барр., снижение запасов бензинов на 2,86 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 0,39 млн барр. На нефть давит как... читать дальше
.02 июня 2017 года 09:37
"Медведи" приближают "час", когда поддержка в $50 за баррель Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов - AMarkets
"На рынке нефти продолжают доминировать "медведи", приближая "час", когда поддержка в $50 за баррель для нефти марки Brent уже не сможет сдерживать натиск продавцов. Заметим, что в ходе торговой сессии четверга "быки" все же предприняли попытку вытащить актив из нисходящего канала, однако после... читать дальше
.02 июня 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы в четверг увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением китайского индикатора, растут в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу. читать дальше
.01 июня 2017 года 17:32
"Спрос на нефть в США будет стагнировать, поскольку повышение эффективности использования топлива сводит на "нет" активизацию вождения. Учитывая, что экономика США близка к состоянию полной занятости, циклическая поддержка спроса на бензин заканчивается, поскольку только грузовые перевозки... читать дальше
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