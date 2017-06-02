Золото: зависимость от доллара усиливается - Julius Baer

За последние недели золото вернулось к обратной зависимости от доллара США, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото, как правило растут, когда американская валюта ослабляется, и падают, когда доллар укрепляется. Таким образом, в основном именно максимальное снижение доллара за последние семь месяцев объясняет, почему цены на золото продолжают оставаться на уровне выше 1 250 долл. США за унцию.

"На наш взгляд, слабость доллара США вызвана скорее политическим шумом, исходящим из Вашингтона, чем экономической ситуацией в стране, - комментирует эксперт. - К этому также добавляется поток позитивных новостей из еврозоны, которые помогают евро. Хотя доллар может ослабить позиции в ближайшем будущем, в особенности по отношению к евро, это не нужно путать с фундаментальным ослаблением. В итоге американская валюта должна восстановиться, поскольку ФРС США продолжает повышать ставки. Это снова начнет оказывать давление на золото и опускать цены до нашего прогнозного значения на уровне 1 200 долл. США за унцию. Возможность дальнейшего снижения цен выглядит ограниченной, поскольку инвестиционный спрос довольно стабилен. На фоне политических новостей из Вашингтона и сомнений по поводу методов стимулирования экономического роста, которые собирается применять президент Дональд Трамп, инвесторы неохотно расстаются с золотом на текущем рынке".

Вложения в физически подкрепленные продукты оставались стабильными в течение нескольких последних недель, вслед за небольшими оттоками после благоприятного исхода президентских выборов во Франции. В предвыборный период золото временно избавилось от влияния доллара США, что говорило о неприятии риска на финансовых рынках. До этого подобное случалось в связи с прошлогодним голосованием по Brexit в Великобритании, когда и цены на золото, и доллар США укреплялись одновременно.

"Мы считаем ослабление доллара США основной причиной, почему цены на золото остаются на уровне выше 1 250 долл. США за унцию. В связи с благоприятной экономической обстановкой в США мы ожидаем дальнейших повышений ставок, что может оказать поддержку американской валюте, что, в свою очередь, негативно повлияет на цены на золото", - заключает Карстен Менке.