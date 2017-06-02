Сегодня по итогам основной сессии ожидается снижение индекса ММВБ в пределах 0,5% - ИК "Финам"

Во второй половине дня основные российские фондовые индексы торгуются в «красной зоне»: ММВБ теряет немногим менее 0,5%, снижаясь до 1860 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за слабеющей национальной валюты проседает на более существенные 0,9%, до 1037 пунктов, констатирует аналитик ИК "Финам"Тимур Нигматуллин. С точки зрения внешнего фона ситуацию на мировых рынках можно оценить, как отчетливо позитивную: общеевропейский индикатор Stoxx 600 растет на 0,68%, а фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,23%. Индекс цен производителей еврозоны в апреле прибавил 4,3% г/г, против ожидавшегося роста на 4,5% г/г. Среди акций российских компаний сегодня лучше рынка смотрятся АФК Система (+11,4%), МТС (+2,8%) и Аэрофлот (+1,6%). Судя по всему, бумаги Системы и «дочек» растут на заявлениях главы АФК и подавшей против нее иск Роснефти относительно возможности заключения мирового соглашения. Хуже рынка торгуются бумаги Башнефти (-7%), Распадской (-4,7%) и ЛСР (-3,3%). Доллар США на валютном рынке Московской Биржи к текущему момент прибавляет 0,39%, поднимаясь до 56,6 руб. Евро растет на 0,31% до 63,4 руб. Валютная пара евро/доллар теряет 0,08% до 1,121.

Фьючерсы на нефть основных сортов дешевеют в пределах 2,2%. Баррель Brent стоит $49,52, а WTI торгуется вблизи $47,3. Согласно последнему недельному отчету EIA, запасы сырой нефти за неделю в США сократились на 7,4 млн баррелей. Тем не менее, добыча в США неуклонно растет и за последний год увеличилась с 8,735 млн барр в сутки до 9,32 млн барр в сутки, что во многом обесценивает усилия ОПЕК+ по сокращению добычи.

"Сегодня по итогам основной сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,5%. Текущие коррекционные настроения слабо связаны с фундаментальными показателями и могут вскоре сойти на нет. На валютном рынке пара доллар/рубль из-за дешевеющей нефти может прибавить в пределах 0,5%", - прогнозирует эксперт ИК.