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02 июня 2017 года 14:18
Низкий уровень инфляции в России вызван, скорее, снижением объема денежной массы, нежели ростом стабильности деловой активности - Dukascopy Bank SA
Эффекты от низкой инфляции в РФ станут наиболее выраженными через два-три года, в частности, станут более доступными кредиты, цитирует РИА Новости заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе ее выступления на сессии Петербургского международного экономического форума. "Несмотря на то, что, действительно, инфляция серьезно снизилась, мы не считаем, что добились своей цели. Потому что наша цель - не в один месяц получить 4%, не второй месяц, а обеспечить среднесрочную стабильность низкой инфляции. И о том, что мы добились низкой стабильной инфляции, мы сможем сказать года через два-три, когда именно это обеспечим. Я думаю, что как раз через два-три года наиболее выраженными будут позитивные эффекты от низкой инфляции", - сказала глава регулятора. "Будут снижаться ставки, будут более доступные кредиты. Главное - расширится горизонт планирования, и это будет способствовать росту инвестиций, росту конкурентоспособности", - добавила Набиуллина. "Низкая инфляция для развивающегося рынка - это не так хорошо, как принято думать, - комментирует новость руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Трудно спорить с тем, что при низкой инфляции финансовая система более устойчива. Однако практика показала, что финансовая система может стагнировать, что сейчас и происходит. Кредитные портфели растут фактически только у первых 20 банков, а высокая стоимость кредитов обусловлена двумя основными факторами: чрезвычайно жесткой валютно-денежной политикой и хроническим дефицитом качественных заемщиков. При низкой инфляции стимула к развитию у бизнеса меньше, потому, кстати, в Европе и США и запущена политика количественного смягчения. В России низкий уровень инфляции вызван, скорее, снижением объема денежной массы, нежели ростом стабильности деловой активности. Напротив, Россию характеризует постоянное снижение деловой активности, что в перспективе двух-трех лет будет означать, что многие сегодняшние заемщики сегмента малого и среднего бизнеса через какое-то время не просто не смогут взять кредит - они просто перестанут работать на рынке. Если же ЦБ продолжит плавно снижать ключевую ставку (не по 0,5% в квартал, а хотя бы по 1,5%), то к 2018 году ставка может составить всего 150% от уровня инфляции, что в целом является достаточно хорошими условиями для экономического роста страны и развитием кредитования. Тогда, действительно, в перспективе 2-3 лет можно ожидать значительного развития в области кредитования. Пока же этого не случилось, инфляция никак не способствует доступности кредитования".
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