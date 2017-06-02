Текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный характер - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро была $50,31. На рынке продолжает слабеть оптимизм. Рост добычи сланцевой нефти в США и обычной нефти в Ливии и Нигерии постепенно способствуют более сдержанному настроению участников рынка. Однако текущее снижение цен на нефть носит краткосрочный, с нашей точки зрения, характер. Вполне возможен возврат к ценовым уровням $50+ в ближайшей перспективе", - считает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.